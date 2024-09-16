Задержан поставщик еды после массового отравления в социальном центре в Москве

В Москве задержали поставщика продукции после массового отравления в социальном центре. Об этом сообщает СУ СКР по городу.

По данным ведомства, генеральному директору частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Также в СК сообщили, что проведен обыск в месте реализации продуктов питания, назначен ряд экспертиз.

Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 31 человека. Всего признаны потерпевшими 50 человек.

Ранее сообщалось, что петербуржцы, посетившие участки для голосования в Адмиралтейском и Кировском районах и воспользовавшиеся услугами буфетов, обратились к медикам с признаками отравления. Пострадали около 30 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.