16 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чиновники в Серове выплатили ребенку 900 тысяч рублей за травму на детской площадке

"Комитет по управлению муниципальным имуществом" (ООА СГО "КУМИ") выплатил семье школьника из Серова 900 тыс. рублей за травму, полученную во время игры на детской площадке. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в марте 2022 года, когда 11-летний мальчик раскачивался на качели во дворе дома по улице Короленко. Ребенок качался стоя и в какой-то момент его нога соскользнула, попав между качелью и снежным настом под ней. Мальчик получил очень серьезную травму ноги, которую медики оценили как тяжкий вред здоровью.

Игровой комплекс обслуживала ООО "УК "Вега", к которой через суд мама ребенка и обратилась за компенсацией морального вреда: 800 тыс. сыну и 200 тыс. в свою пользу. Серовский городской суд привлек в качестве ответчиков Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "КУМИ", а также управляющие компании и жилищный кооператив, на территории которых расположены качели и организации, обслуживающие игровой комплекс: МКУ "УКС" и ООО "Стройтрест".

Суд признал ответственным за травму ребенка "КУМИ", так как детский игровой комплекс на праве собственности принадлежит именно ему. Доказательств безопасности комплекса, надлежащего его содержания, собственник суду не предоставил. Требования матери были удовлетворены частично: в пользу ребенка взыскана компенсация в размере 800 тыс. рублей, в пользу матери - 100 тыс. рублей.

"КУМИ" не согласился с таким решением, заявив, что не должен являться ответчиком. В первую очередь, по мнению представителей комитета, к травме привели неубранные с площадки снег и неправильная эксплуатация качели самим мальчиком. С этими доводами юристы обратились в Свердловский областной суд, который также встал на сторону семьи пострадавшего.

Решение суда вступило в законную силу.

Теги: Серов, детская площадка, ребенок, качели, травма


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