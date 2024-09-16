Путин увеличил штатную численность армии до 2,389 млн человек

Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность вооруженных сил. Указ опубликован на портале правовой информации.

"Увеличить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих", - говорится в документе.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 г.

В декабре 2023 г. Путин уже подписал указ, расширяющий численность военнослужащих российской армии. Согласно документу, вступившему в силу в момент подписания, штатная численность ВС РФ должна была составить 2,2 млн человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Таким образом, количество военных увеличивалось на 170 тыс. человек. Указ предусматривал и выделение Министерству обороны дополнительных бюджетных средств. МО РФ уточнило, что добирать 170 тысяч военных будут постепенно и за счет контрактников.