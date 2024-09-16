В Екатеринбурге самокатчик сбил 12-летнего школьника: ребенок в больнице

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием электросамоката. В результате инцидента пострадал школьник.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все произошло сегодня днем на улице Сурикова. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина, управляя арендованным электросамокатом, сбил ребенка. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик-пешеход, который с ушибами правого предплечья и коленного сустава был доставлен в больницу.

Со слов матери ребенка, сын шел из дома в школу. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мужчина взял электросамокат под своим аккаунтом. Сам он пояснил, что двигался по тротуару, обратил внимание, что впереди скопление школьников, и сбавил скорость. Дети разошлись, чтобы его пропустить, но неожиданно для него один мальчик выбежал, в результате чего и произошел наезд.

Госавтоинспекторы провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения, он оказался трезв. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.