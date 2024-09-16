В России могут начать наказывать за кражу с помощью дипфейка

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия трансформирует различные статьи уголовного кодекса мерой наказания за преступления, совершенные с помощью дипфейка (фальшивого видеоизображения кого-либо).

Документ разработали председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) и руководитель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков. По их мнению, развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса гражданина, искусственно воссоздающих несуществующие события.

В связи с этим предложено измени различные статьи УК России (клевета, кража, мошенничество, мошенничество в сфере компьютерной информации, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В них, полагают депутат и сенатор, можно внести дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и (или) биометрических данных гражданина.