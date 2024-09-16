В Прикамье прокуратура добивается увольнения восьми чиновников в связи с утратой доверия

В Пермском крае прокуратура за год уволила трех чиновников в связи с утратой доверия. Двое из них занимали руководящие должности в местных администрациях, сообщает Properm со ссылкой на краевую прокуратуру.

Еще пять исков об увольнении госслужащих рассматриваются в судах.

"Всего по инициативе прокуроров за истекший период текущего года уволено в связи с утратой доверия три чиновника, двое из них занимали руководящие должности в местных администрациях. Сейчас в производстве судов находятся еще пять исков с требованием об увольнении должностных лиц в связи с утратой доверия или изменении формулировки увольнения тех из них, кто сумел избежать ответственности путем расторжения служебных и трудовых отношений по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Также органами прокуратуры принимались меры к изъятию имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. На рассмотрении суда Индустриального района находится исковое заявление прокурора об обращении в доход государства иностранного автомобиля стоимостью около 9 млн руб, приобретенного служащей Министерства социального развития Пермского края на неустановленные доходы. Решение по существу спора пока не принято, рассмотрение дела приостановлено в связи с производством экспертизы.

В Ленинский районный суд в июле 2024 года направлен иск об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 27 млн рублей, принадлежащего министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края и оформленного на третьих лиц. В ходе проверки двух доказательств законного происхождения доходов, за счет которых приобретено указанное имущество, получено не было.

Удовлетворен тем же судом иск прокурора к служащей департамента транспорта Перми об обращении в доход государства денежных средств в сумме 4,1 млн рублей, поступивших на ее счет в банке. Сведения, подтверждающие законность получения этих средств, служащей в ходе проверки представлены не были.