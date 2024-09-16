В окружении Зеленского рассказали, на чем основан его "план победы"

В Киеве рассказали, на чем основан "план победы" президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта. Детали привел советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. По его словам, в основе плана главы государства – разрешение Запада бить вглубь России.

"Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация "плана победы" зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим", - приводит ТАСС слова Лещенко, сказанные в эфире украинского телевидения.

Ранее Зеленский заявил, что Запад должен разрешить украинскому режиму наносить удары по российскому тылу, а также предоставить для этого ракеты, причем такие, чтобы переломить военный конфликт в пользу Киева. Он отметил, что просил об этом США и Британию. Ему нужно разрешение на удары вглубь России. А ракеты ATACMS ничего не стоят, если ими запрещают бить по тылам в России, полагает Зеленский.