ВС России освободили еще два населенных пункта в Курской области

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки", — говорится в сводке ведомства.

Также бойцы "Севера" отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.

На прошлой неделе ВС РФ вернули под свой контроль десять населенных пунктов Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.