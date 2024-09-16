16 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге определят лучших мастеров строительной отрасли

В Екатеринбурге состоится финал конкурса профессионального мастерства "Строймастер". На нем определят лучших мастеров строительной отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", за победу в каждой из четырех номинаций будут сражаться участники из 32 регионов России. В финале примут участие 69 человек. Традиционным организатором состязаний выступает Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Конкурс проводится в два этапа. Сначала в субъектах России прошли соревнования, в которых приняли участие сотрудники локальных строительных организаций. Победителей определяли в четырех номинациях: "Лучший сварщик", "Лучший каменщик", "Лучший штукатур" и "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций". В 2024 году региональные этапы конкурса прошли в 50 регионах страны, а общее количество всех участников составило 723 мастера строительной отрасли. Состязания в регионах стали самыми зрелищными за всю историю проведения "Строймастера" и собрали более 11 тысяч зрителей по всей России.

В рамках проекта прошли соревнования среди учащихся профильных учреждений среднего профессионального образования в категории "Студенческая лига" в обновленном онлайн-формате. Участниками стали свыше 700 студентов колледжей и техникумов.

Строительство домов в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Вторым этапом конкурса "Строймастер" станут соревнования между финалистами, которые соберутся 3 октября в Екатеринбурге, чтобы побороться за титул победителя на всероссийском уровне во всех четырех номинациях. Основной площадкой конкурса станет школа, которую в рамках государственно-частного партнерства строит "Атомстройкомплекс". Уникальное здание, аналогов которому среди общеобразовательных учреждений Екатеринбурга нет, находится в Пионерском микрорайоне города и внешне напоминает замок благодаря видовой башне, мансардным окнам и скатной кровле.

Программа состязаний приурочена к международной строительной неделе, которая пройдет с 1 по 4 октября. Торжественная церемония награждения победителей и призеров финального этапа конкурса состоится 4 октября 2024 года. Им будут вручены денежные призы, дипломы и ценные подарки.

Содействие в организации и проведении финала конкурса "Строймастер" в 2024 году оказывают партнеры: МОО Российские студенческие отряды (МОО РСО), Национальное Агентство Контроля Сварки (НАКС), ООО "КНАУФ-ГИПС", Группа производственных компаний КЕДР, кирпичный завод BRAER, Группа компаний "Атомстройкомплекс", ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства", СРО Уральское объединение строителей, СРО "Лига проектных организаций", ЦОК "НАУСЕРТ" и другие.

Прямая трансляция будет доступна в телеграм-канале конкурса "Строймастер" и на официальном канале конкурса ВКонтакте, где все желающие смогут наблюдать за ходом соревнований.

Теги: строительство, конкурс, Екатеринбург


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