Двум офицерам Минобороны вменили получение взятки в 11 миллионов

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Им вменяют получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом ""Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности"" заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на 1,2 млрд руб. Речь идет о поставках электропродукции и кабелей для Минобороны.

В 2021 г. представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным. Первые хотели ослабить контроль приемки товаров и получить другие "плюшки". По версии СКР, в 2021-24 г. Популовский и Зорин получили за покровительство 11 млн руб. Они признали свою вину. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.