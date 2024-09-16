Хиджаб – это традиционная духовная ценность российских женщин, заявил муфтий

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что хиджаб является традицией для российских женщин.

Его возмущает сам факт того, что в обществе обсуждают, можно ли женщинам носить хиджаб, и продвигается мысль, что это нечто чуждое для России. На самом деле покрытие головы платком есть и в христианстве, и в иудаизме. Женщины в России всегда покрывались, чтобы защитить себя от непристойных взглядов. Картины или старинные фотографии прошлых веков свидетельствуют о том, что исстари женщины были покрыты с головы до ног, кроме лица и кистей рук. Фактически это и есть хиджаб. Достаточно посмотреть на православные иконы.

"Не полуголый внешний вид, а именно хиджаб — это традиционная духовная ценность российских женщин, потому что это целомудренная одежда. Значит, эту традицию нужно беречь, а не запрещать", - сказал муфтий.

Накануне Правительство РФ не поддержало редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду, в том числе хиджаб.