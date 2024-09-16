В центре Екатеринбурга горит торгово-складская база

В центре Екатеринбурга в районе улицы Челюскинцев заметили растущий столб черного дыма.

По словам очевидцев, крупный пожар вспыхнул за ТЦ "Свердловск" на улице Стрелочников. В социальных сетях также появилось фото горящей торгово-складской базы "Стрела" по этой улице.

"В 14.52 (мест) поступило сообщение о пожаре по ул.Челюскинцев в Екатеринбурге. По оперативной информации, горит неэксплуатируемое складское здание. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения", - сообщили Накануне.RU пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По оперативной информации на площади 250 кв. м. горит неэксплуатируемое складское здание. В тушении пожара задействован 21 человек личного состава, 7 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по локализации огня.