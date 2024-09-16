В Кремле назвали провокацией приглашение ООН посетить занятые ВСУ территории Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области.

"Это чистого рода провокация", - сказал представитель Кремля.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит РФ предоставить доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными.

11 августа Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека. Она отметила, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей.