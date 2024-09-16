16 Сентября 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Зеленский призвал Запад дать ракеты, способные переломить военный конфликт

Запад должен разрешить украинскому режиму наносить удары по российскому тылу, а также предоставить для этого ракеты, причем такие, чтобы переломить военный конфликт в пользу Киева, заявил Зеленский.
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Он отметил, что просил об этом США и Британию. Ему нужно разрешение на удары вглубь России. А ракеты ATACMS ничего не стоят, если ими запрещают бить по тылам в России, полагает Зеленский.

"ATACMS в том виде, что есть у нас сегодня, – это ни о чем, если ты не можешь применять их по военным базам или по их площадкам, где есть вертолеты, по их военным аэродромам, где есть самолеты. Это ни о чем, если у ATACMS большие ограничения по применению ракет, потому что их мало. К сожалению, это не работает, это факт", - посетовал он.

Зеленский добавил, что ракет Himars было в три раза больше, чем сейчас, и ему нужно намного больше этих ракет.

В последние недели разговоры об ударах вглубь России активизировались. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) призвал Запад не бояться нарушить никакие "красные линии".

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что Киев очень заинтересован в этом, чтобы спровоцировать Россию на агрессивный ответ и втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией.

"Мирный план Зеленского" - это втягивание других государств, США, Британии, государств НАТО, в военный конфликт. "Мирный план Зеленского" – это "почему воюем только мы, давайте пусть воюют и другие", – сказал он.

Теги: украина, зеленский, ракеты


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