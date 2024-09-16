Дома жителей Екатеринбурга планируют за две недели полностью подключить к теплу

В следующие две недели во все дома Екатеринбурга планируется дать отопление. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в ходе брифинга заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко.

Напомним, что еще 11 сентября глава города Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 16 сентября. В первую очередь тепло получат объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием: стационары, детские сады, школы. Такой график предусмотрен для первого этапа, который продлится неделю. Во вторую же неделю отопление постепенно начнут подавать в жилые дома.

"Даже если жители увидят себя в первом этапе, понятно, что погода сейчас теплая и, возможно, потребители не всегда будут подключаться с первых дней. Но к концу этой недели мы уже ожидаем похолодание и подключение начнется уже более активно", - сказал вице-мэр Владимир Гейко.

Он также отметил, что графики подключения тепла будут размещены на сайте центрально-диспетчерской службы и на официальном портале города Екатеринбург. Если же дом не будет подключен согласно графику, жители города могут обратиться в УК или ТСЖ, а также в районную администрацию или центральную диспетчерскую службу. В случае аварии сразу же после включения тепла, необходимо обратиться в УК или ТСЖ, которые исправят ситуацию, если речь идет о повреждении внутренних сетей, или же специалисты передадут информацию поставщикам ресурса, если авария произошла на внешних сетях.

По словам заммэра, на сегодняшний день со всеми 700 ТСЖ и 126 УК, в том числе и недобросовестными, проведена работа, благодаря чему они готовы к отопительному сезону. В индивидуальных случаях привлекаются департамент жилищного и строительного надзора и прокуратуры Екатеринбурга.

По данным МинЖКХ Свердловской области на 9 января, в регионе готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону уже превысила 90%. Коммунальщики проводят профилактические осмотры, меняют и модернизируют сети. Сейчас все муниципалитеты уже вышли на высокие показатели, но работы продолжаются. Основной упор в этом году сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей. Предприятия ЖКХ Свердловской области организовали более тысячи аварийных бригад, в распоряжении которых имеется 1,7 тыс. единиц спецтехники. МинЖКХ ведет мониторинг хода подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства в регионе к старту отопительного периода.