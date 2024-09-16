Суд оштрафовал пермяка, сообщившего о гранате в аэропорту

Кировский районный суд Перми оштрафовал мужчину, сообщившего полицейским о гранате в аэропорту Большое Савино. Инцидент произошел в июле. Полицейские получили анонимный сигнал о нахождении лица со взрывным устройством в аэропорту. На место были направлены следственно-оперативная группа, специалист-кинолог и служебная собака.

Тревога оказалась ложной. Правоохранители возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда, мужчина в тот день пил крепкий алкоголь и пожелал проверить оперативность правоохранительных органов, поскольку видел в телепередаче информацию о взрывах в аэропортах. Желая держать их "на чеку", он сообщил полицейским ложную информацию.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и сказал, что не осознавал, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Суд назначил виновному штраф в размере 40 тысяч рублей.