В Москве у иностранца изъяты радиоактивные часы

В столичном Шереметьево у пассажира изъяты радиоактивные часы. Находку сделали в чемодане вылетавшего в Китай пассажира таможенники. Уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму.

Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая. Он проследовал через "зеленый" коридор, однако сработала система радиационного контроля "Янтарь". При досмотре багажа портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень радиоактивного излучения составляет 1,94 микрозивертов, что опасно для здоровья.

Мужчина пояснил, что купил часы на "барахолке" для личных целей. Предмет изъяли, далее он будет направлен на экспертизу, сообщает Федеральная таможенная служба России.