По делу о хищении у Минобороны почти 1 млрд рублей задержали главу "ЕРСМ Сибири"

Уголовное дело возбуждено в Красноярске о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Задержан руководитель ООО "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как следует из материалов дела, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и иные неустановленные лица, "путем совершения фиктивных финансовых операций под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг часть денежных средств в сумме не менее 993 млн 812 тыс. рублей вывели в теневой финансовый оборот и в последующем распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их". Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

ГУМВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

РИА Новости пишет, что арестованы счета компании "ЕРСМ Сибири", задолженность перед налоговой составляет 270 млн рублей.