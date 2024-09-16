16 Сентября 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Симеоновский крестный ход на полупути от Екатеринбурга до Верхотурья, пройдено 185 км

Участники Симеоновского крестного хода прошли 185 километров – это ровно середина пути между Екатеринбургом и Верхотурьем. Впереди еще десять дней, чтобы преодолеть следующие 185 километров и в день празднования перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского зайти в духовную столицу Урала. Молитвенное шествие проходит по благословению Митрополита Верхотурского и Екатеринбургского Евгения.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Этот год особенный для паломников. Свой путь по алапаевской земле они начали с Божественной литургии в новом храме Александра Невского, который был построен при поддержке Фонда святой Екатерины и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Наш путь крестного хода повторяет тот, что прошел 110 лет назад. Тот крестный ход, войдя в Алапаевск, имел численность 3000 человек, и первая точка у них была – храм Святого благоверного князя Александра Невского. У нас такой возможности долгое время не было, потому что храм был разрушен. В этом году храм был возрожден как Феникс из пепла, и мы, как и предки, отслужили там вечернее богослужение и провели божественную литургию», — организатор возрожденного молитвенного шествия Олег Морозов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Симеоновский крестный ход один из самых продолжительных в России. Его история началась 320 лет назад.

«Когда мы выходим из своей зоны комфорта, оставляем какие-то наши привязанности и идем с молитвой, призывая имя Божие. И пытаемся понять себя, понять тех людей, которые нас окружают, понять то, чего просит от нас Господь. Мы ищем путь, как исполнить это. А путь очень простой. Господь умер за всех людей, за всех без исключения людей. За хороших, за плохих, за добрых, за злых. Господь Пролил Кровь Свою за всех людей. И мы с вами должны научиться видеть Христа в каждом человеке. Мы с вами к этому призваны», — сказал настоятель храма Александра Невского иерей Владислав Першин.

Кроме храма Александра Невского, паломники посетили и другие святыни Алапаевска – Свято-Троицкий кафедральный собор и Храм святой великомученицы Екатерины.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Впереди у крестоходцев еще девять дней пути. Им предстоит пройти через Верхнюю Синячиху, Бубчиково, Мугай, Махнёво, Меркушино, Усть-Салду и Красногорское.

Теги: фонд святой екатерины, симеоновский крестный ход, храм александра невского


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