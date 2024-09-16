В Тюмени стартовал III Промышленно-энергетический форум TNF

В Тюмени стартовал III Промышленно-энергетический форум TNF, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Церемония официального открытия состоялась сегодня, в ней приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

В числе гостей форума – делегации из более чем 60 регионов России, а также представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Всего порядка 12 000 человек.

"На форуме работают представители наших дружественных государств. Работают делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан. Приехали бизнес-партнеры из стран Центральной Азии, арабских государств. Для всех участников подготовлена очень насыщенная, интересная программа. Желаю всем эффективной работы", - обратился к гостям форума Александр Моор.

Участники выставки, в числе которых ведущие нефтегазовые компании страны, презентуют свои технологические разработки. В этом году на выставке заметно увеличится представительство IT-сектора экономики.

"Форум из отраслевой площадки стал ключевой выставкой нефтегазовой промышленности в стране. На TNF проходит диалог бизнеса и власти по всем стратегически важным энергетическим вопросам. Один из основных - это достижение технологического суверенитета топливно-энергетического комплекса", - заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 продлится с 16 по 19 сентября.

Сегодня, 16 сентября, на площадке форума проходит Молодежный день.