Shot: актер Ткачук попал под две "уголовки"

40-летний актер Евгений Ткачук, возможно, попал под уголовное преследование. Стали известны статьи УК России, по которым началось расследование.

Как утверждает telegram-канал Shot, возбуждены уголовные дела по статьям о хранении и контрабанде наркотиков. Ткачук якобы задержан в питерском аэропорту Пулково, при нем нашли сверток с неизвестным веществом, пишет канал.

Ткачук родился 23 июля 1984 г. в Ашхабаде. В 10-летнем возрасте переехал в Сызрань (Самарская область). Сразу после школы, в 2002 г. поступил в ГИТИС на курс Олега Кудряшова, по окончании которого получил как роли в театре, так и работу в кино.