СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа был готов вступить в ВСУ

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа, посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщает New York Post.

По данным издания, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину.

Как сообщил портал MSN News, задержанный также собирал деньги на помощь Украине и призывал в соцсетях жертвовать средства в поддержку ВСУ.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. На этот раз его пытались атаковать в гольф-клубе во Флориде.

Власти расценивают случившееся как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.