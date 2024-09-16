В сети появились, предположительно, сообщения подростка, напавшего на школу в Челябинске

СКР начал расследование обстоятельств нападения ученика на школу №68 Челябинска. Уголовные дела возбуждены по статьям "Организация убийства" и "Халатность". Также имеются подозрения на психическое заболевание у школьника.

"16 сентября утром 13-летний ученик одной из школ Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется", - сообщает управление СКР по Челябинской области.

В сети появились рассуждения, якобы принадлежащие школьнику, который напал на школу №68 в Челябинске. В небольшой записи, появившейся на, возможно, странице парня "ВКонтакте", подросток говорит, что якобы "школа создана для того, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего Правительства". Также присутствуют рассуждения о якобы "несвободе" нации.

Telegram-канал "112" утверждает, что 13-летнего парня уже доставили в психоневрологический диспансер.

"У него – нервное расстройство, и врачи должны дать оценку его состоянию. Сегодня около 9 утра подросток ворвался в класс, на урок биологии, и напал на детей и учительницу. Пострадали четверо", - пишет канал.