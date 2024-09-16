В Екатеринбурге открылась выставка с редкими артефактами

В Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история. Свердловская область" открылась выставка, посвященная тысячелетней истории Новгородской земли и Урала в контексте средневековой Руси.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, событие приурочено к 300-летию перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург и к 45-летию Уральского отряда Новгородской археологической экспедиции. Впервые в Екатеринбурге будет открыт выставочный проект, показывающий на конкретных артефактах настоящую феодальную историю Отечества. Все экспонаты подлинные и никогда ранее не были представлены в Уральском регионе.

Великий Новгород – один из древнейших городов России. Его археологические раскопки являются фундаментальной базой для изучения средневековья, поскольку они ежегодно пополняют фонды письменных и вещественных источников того периода. "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник" предоставил парку уникальный предметный ряд. Это более сотни редких артефактов: булавы, мечи, шлемы, топоры, рукавицы и кольчуги, украшения, наконечники стрел и копий, предметы церковной утвари и многое другое, что поможет лучше понять жизнь предков. Все это раскрывает особенности торговли Новгородской республики, социальный состав жителей, политические особенности княжества.

"Будет всего три месяца, чтобы посетители успели ознакомиться с этими уникальными сведениями. Все-таки большинство выставочных проектов в городе, не считая изобразительное искусство, посвящены горнозаводской цивилизации, казакам или конструктивизму. Впервые мы показываем настоящую феодальную историю в артефактах, археологии Новгорода, говорим о том, какое значение этот город имел в историческом развитии Руси и Урала", - рассказал начальник экскурсионного отдела парка "Россия – Моя история" Дмитрий Катарин.

Крупнейшим открытием отечественной археологии XX века стала находка в Новгороде в 1951 году первой берестяной грамоты. Всего в настоящий момент найдено более 1100 берестяных документов XI-XV веков, часть из которых гости и жители Екатеринбурга увидят в рамках выставки. Посетители смогут ближе познакомиться с древнерусской письменностью.

Кроме того, особое внимание организаторы уделили региональной теме: связи Новгородской земли с Уралом в средние века, а именно археологической практике студентов-историков Уральского государственного университета имени А.М. Горького, которые участвуют в Новгородской археологической экспедиции с 1979 года. Экспозиция расскажет, как развивались оба региона, какими были их взаимоотношения, общие черты и отличия.

Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда РМК. Русская медная компания уже много лет поддерживает мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история".

"На протяжении 7 лет мы поддерживаем проекты мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история". Среди них и уникальный конкурс исследовательских работ исторического парка "Вспомним. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны", благодаря которому школьники изучают историю своей семьи и историю своей страны. И, конечно, когда мы узнали о такой уникальной выставке, мы решили поддержать экспозицию о тайнах Великого Новгорода. Просвещение и патриотическое воспитание крайне важны для подрастающего поколения", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

РМК помогла воплотить в жизнь более 5 крупных экспозиций мультимедийного парка, среди которых выставки "Николай Кузнецов. Герои не умирают", и "Николай Кузнецов. Человек – легенда", выставка о жизни и судьбе новгородского князя "Александр Невский. Судьба России", а также экспозиция о судьбе первой русской эмиграции "Эскадра уходит в вечность".