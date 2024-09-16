12-летнюю школьницу, пропавшую под Екатеринбургом, нашли в тяжелом состоянии

Под Екатеринбургом нашли 12-летнюю девочку, пропавшую накануне. Ребенок лежал в поле села Мостовское, предварительно, с травмой головы. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ребенок пропал накануне вечером, когда пошел провожать подругу. Домой девочка так и не вернулась, после чего были организованы поиски с сотрудниками полиции и волонтерами. Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на администрацию села Мостовское, школьница лежала в 7 м. от тропинки, проходящей возле ее дома. Соседи же уверены, что на девочку кто-то напал.

При этом, местные жители утверждают, что раньше подобных инцидентов не происходило. Напротив, дети часто свободно гуляют по вечерам в селе, не опасаясь за свою безопасность.

Сейчас ребенок находится в больнице. О ее состоянии пока не сообщается. Правоохранители также пока не комментируют произошедшее.