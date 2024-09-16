Кабмин не поддержал законопроект о запретах на хиджабы на уровне регионов

Правительство РФ не поддержало редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.

В отзыве кабмина говорится, что проект нуждается в "существенной доработке", передает ТАСС.

Напомним, в мае вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей запрещать ношение религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в школах и общественных местах. Также предлагается установить, что образовательные организации могут это запретить своим локальным нормативным актом.

Ранее запретить никаб (покрывающий все лицо головной убор – прим. ред.) для ношения в общественных местах призвал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией.