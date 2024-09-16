В Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей

В Екатеринбурге заслуженный врач РФ попалась на удочку аферистов. Она продала собственное жилье и отдала мошенникам все накопления.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, женщине по ранее отработанной злоумышленниками схеме позвонил "представитель сотового оператора". Он проинформировал о необходимости пролонгации договора на услуги связи и попросил продиктовать коды из SMS, что врач и сделала.

В дальнейшем потерпевшей звонили лжепредставители портала "Госуслуг" и "ЦБ РФ". Они убедили доверчивую екатеринбурженку перевести им на "безопасные счета" 700 тысяч рублей сбережений и продать квартиру за 5,5 млн рублей, что та и сделала.

В итоге женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".