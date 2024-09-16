Музаев намерен запретить переводные экзамены в школе?

Незамеченным прошло заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева на IX международном Байкальском образовательном форуме о том, что образовательным организациям рекомендовано для промежуточной аттестации использовать ВПР, а не "лишние оценочные работы". Речь идет о полной отмене переводных экзаменов после каждого класса, считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил сократить время на выполнение школьных домашних заданий, а также убрать оценочные мероприятия, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. В статье 58 закона об образовании говорится, что "освоение образовательной программы... сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией". То есть школы могут проводить промежуточный контроль знаний в той форме, в которой посчитают нужным. Переводные экзамены прямо не предусмотрены образовательным законодательством. А вот всероссийские проверочные работы предусмотрены. Именно это и будет считаться итогом освоения образовательной программы, полагает эксперт.

С нового учебного года в силу вступили изменения в статьи 97 и 98 закона об образовании, регулирующие проведение оценочных процедур в школах. Согласно им, проведение мероприятий муниципального уровня исключено, а региональные сопоставительные мероприятия можно проводить лишь по согласованию с Рособрнадзором. Отныне "надзиратели получили право запрещать все региональные инициативы, и есть большие сомнения, что публичный зачет по геометрии в Оренбурге в текущем учебном году состоится".

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области начали сдавать публичный зачет по геометрии после 7 и 8 классов, по сути устный экзамен. Об этом есть даже приказ регионального министерства образования от 23.01.2024. Теперь Рособрнадзор его отменит.

"Это прямое указание заменить содержательные учебные действия (переводные экзамены и зачеты) на бессмысленные эклектические тесты", - подчеркивает Иванов.

Он отмечает, что главная функция экзаменов и зачетов - это не формальная аттестация, а систематизация полученных знаний. Освободить ученика от экзамена - это оказать ему медвежью услугу. Вместо системного представления о дисциплине у него остается несвязная мозаика, которая быстро рассыпается с течением времени. Нельзя ставить оценки "автоматом", это девальвирует учебный процесс.

Постановление об обязательных переводных экзаменах по всем предметам, начиная с 4 класса, было принято в 1950 году. Демонтаж "избыточной строгости" начался с приходом к власти Хрущева. Первым делом отменили логику, а следом постепенно начали снижать и другие требования. В результате в течение десятилетий образование докатилось до нынешнего состояния.

"Школа без экзаменов - это не обучение, а игра в бирюльки с тем результатом на выходе, который мы имеем сегодня", - подытожил профессор Иванов.

Недавно заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко заявил, что ЕГЭ вообще отучил сдавать настоящие экзамены. По его убеждению, в школе необходимы выпускные экзамены по многим предметам, оценивающие комплексный результат обучения, а не два-три ЕГЭ для попадания в какой-нибудь вуз.