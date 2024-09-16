Музаев намерен запретить переводные экзамены в школе?

16 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Музаев намерен запретить переводные экзамены в школе?

Незамеченным прошло заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева на IX международном Байкальском образовательном форуме о том, что образовательным организациям рекомендовано для промежуточной аттестации использовать ВПР, а не "лишние оценочные работы". Речь идет о полной отмене переводных экзаменов после каждого класса, считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.
Читайте также:

В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил сократить время на выполнение школьных домашних заданий, а также убрать оценочные мероприятия, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. В статье 58 закона об образовании говорится, что "освоение образовательной программы... сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией". То есть школы могут проводить промежуточный контроль знаний в той форме, в которой посчитают нужным. Переводные экзамены прямо не предусмотрены образовательным законодательством. А вот всероссийские проверочные работы предусмотрены. Именно это и будет считаться итогом освоения образовательной программы, полагает эксперт.

С нового учебного года в силу вступили изменения в статьи 97 и 98 закона об образовании, регулирующие проведение оценочных процедур в школах. Согласно им, проведение мероприятий муниципального уровня исключено, а региональные сопоставительные мероприятия можно проводить лишь по согласованию с Рособрнадзором. Отныне "надзиратели получили право запрещать все региональные инициативы, и есть большие сомнения, что публичный зачет по геометрии в Оренбурге в текущем учебном году состоится".

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области начали сдавать публичный зачет по геометрии после 7 и 8 классов, по сути устный экзамен. Об этом есть даже приказ регионального министерства образования от 23.01.2024. Теперь Рособрнадзор его отменит.

"Это прямое указание заменить содержательные учебные действия (переводные экзамены и зачеты) на бессмысленные эклектические тесты", - подчеркивает Иванов.

Он отмечает, что главная функция экзаменов и зачетов - это не формальная аттестация, а систематизация полученных знаний. Освободить ученика от экзамена - это оказать ему медвежью услугу. Вместо системного представления о дисциплине у него остается несвязная мозаика, которая быстро рассыпается с течением времени. Нельзя ставить оценки "автоматом", это девальвирует учебный процесс.

Постановление об обязательных переводных экзаменах по всем предметам, начиная с 4 класса, было принято в 1950 году. Демонтаж "избыточной строгости" начался с приходом к власти Хрущева. Первым делом отменили логику, а следом постепенно начали снижать и другие требования. В результате в течение десятилетий образование докатилось до нынешнего состояния.

"Школа без экзаменов - это не обучение, а игра в бирюльки с тем результатом на выходе, который мы имеем сегодня", - подытожил профессор Иванов.

Недавно заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко заявил, что ЕГЭ вообще отучил сдавать настоящие экзамены. По его убеждению, в школе необходимы выпускные экзамены по многим предметам, оценивающие комплексный результат обучения, а не два-три ЕГЭ для попадания в какой-нибудь вуз.

Теги: школа, образование, аттестация, экзамены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети