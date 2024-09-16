Рэпер Шайни перенес концерт в Екатеринбурге из-за потери паспорта

Рэпер Шайни сообщил в своих социальных сетях о переносе концерта в Екатеринбурге с 15 на 16 сентября. По его словам, утром был утерян паспорт одного из членов его команды (кого именно не уточняется), в связи с чем полет в уральскую столицу пришлось заменить на автомобильную дорогу.

"Сейчас садимся в тачку и валим к вам, ехать 20 часов с Новосиба. Но не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт города завтра, 16 сентября, жду каждого из вас, простите за тех.моменты, но я рву к вам, ждите", - написал накануне Шайни.

Согласно расписанию рэпера, после Екатеринбурга - 20 сентября он должен выступить в Ярославле, 22 во Владимире, а 11, 12 и 13 октября отыграет в Брянске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Последним в туре будут Хабаровск и Владивосток, куда рэпер направится к 26 и 27 октября. Будет ли сдвинут график концертов из-за проблем с паспортом - пока неизвестно.