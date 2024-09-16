16 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

СВР: Киев намерен инсценировать удар России по детскому учреждению

Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению, сообщила Служба внешней разведки РФ.

По информации ведомства, руководство Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух ВСУ, а также обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет вглубь России.

Одновременно США планируют использовать эту провокацию для усиления давления на Иран и КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет. "Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению", - цитирует РИА Новости заявление СВР.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели. Предположительно, Вашингтон примет решение до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября.

Американские власти сообщали, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Президент США связал это с тем, что Иран якобы передал России партию ракет Fath-360, и теперь они "в ответ" поставят ракеты Украине.

Теги: свр, киев, инсценировка удара, детское учреждение


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