В тюменских школах усилили меры безопасности после угроз
В тюменских школах усилили меры безопасности после публикаций с угрозами в анонимном Telegram-канале, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что занятия в школах региона проводятся в штатном режиме. Дети находятся под защитой правоохранительных органов.
"В связи с распространяемой в мессенджерах информацией о возможных противоправных деяниях в образовательных учреждениях города Тюмени, сотрудники правоохранительных органов несут службу в данных учреждениях для обеспечения безопасности образовательного процесса", - сообщает информационный центр.
Ранее неизвестные опубликовали серию постов со списком мест, на которые планируется нападение. В их числе было 12 школ, пять детских садов и два торговых центра. На ситуацию обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В распространении угроз обна обвинила Киев.
"Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы", - говорится в сообщении.
Также аналогичные угрозы, по словам Мизулиной, поступали в социальные учреждения Кирова, Альметьевска и Дагестана.