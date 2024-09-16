В тюменских школах усилили меры безопасности после угроз

В тюменских школах усилили меры безопасности после публикаций с угрозами в анонимном Telegram-канале, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что занятия в школах региона проводятся в штатном режиме. Дети находятся под защитой правоохранительных органов.

"В связи с распространяемой в мессенджерах информацией о возможных противоправных деяниях в образовательных учреждениях города Тюмени, сотрудники правоохранительных органов несут службу в данных учреждениях для обеспечения безопасности образовательного процесса", - сообщает информационный центр.

Ранее неизвестные опубликовали серию постов со списком мест, на которые планируется нападение. В их числе было 12 школ, пять детских садов и два торговых центра. На ситуацию обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В распространении угроз обна обвинила Киев.

"Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы", - говорится в сообщении.

Также аналогичные угрозы, по словам Мизулиной, поступали в социальные учреждения Кирова, Альметьевска и Дагестана.