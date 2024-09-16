Трое подростков избили восьмиклассника в лицее Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства избиения ученика 8-го класса.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно, что 9 сентября в здании лицея №39 в Нижнем Тагиле трое подростков нанесли телесные повреждения в область лица восьмикласснику. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести вреда здоровью избитого ученика.

Также прокуратура взяла на контроль ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения повреждений школьнику.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", полицейские незамедлительно организовали проверку, в ходе которой были установлены участники конфликта. Ими оказались учащиеся лицея: 13-летний потерпевший ученик 8 класса и трое его обидчиков, девятиклассники 14-15 лет. Все они опрошены.

"В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работу с учащимися, выясняя истинную причину конфликта, так как подростки высказывают различные версии. По результатам проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Помимо этого, в образовательном учреждении будет проведена дополнительная профилактическая работа", - отметили в МВД.