В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов

В школе №68 Челябинска произошло нападение на учеников и педагогов. О деталях случившегося рассказал в своем telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана", - пишет губернатор.

Он поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях. Mash уточняет, что 13-летний парень якобы набросился на ребят во время урока и несколько раз ударил по однокласснице и одноклассникам. Одна девочка находится в коме, двое парней - в тяжелом состоянии в больнице, утверждает канал. Нападавший, предположительно, состоит на учете в ПДН.