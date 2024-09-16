Трамп поблагодарил Секретную службу Америки за предотвращение покушения

Кандидат в президенты Америки Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе за предотвращение покушения на него.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере, штат Пенсильвания", - приводит РБК запись Трампа, сделанную им в своей соцсети Truth Social.

Напомним, 15 сентября рядом с гольф-клубом, где отдыхал Трамп, произошла стрельба. Власти расценивают случившееся как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.