Восемь человек ранены в результате утреннего обстрела Белгорода

Восемь человек получили ранения во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести", - написал он в Telegram-канале. Раненых доставили в медицинские учреждения города.

По словам Гладкова, в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. В 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод.

Ранее сообщалось, что ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир". Очевидцы заявляют о большом количестве пожаров в городе.