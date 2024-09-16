Британия не разрешит ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США, - Меркурис

Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона глобальные решения.

"Идея того, что британцы могут сделать это без разрешения США — просто фантастика", — приводит слова Меркуриса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на российской территории. Газета The Guardian отмечает, что если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow, то госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев 11 сентября на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Западные СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока Зеленский не представит ему свой "победный план".