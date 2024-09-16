В Екатеринбурге подростки атаковали магазин "Жизньмарт"

В Екатеринбурге подростки ограбили очередной магазин сети "Жизньмарт". В этот раз досталось точке по улице Шаумян.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал Ural Mash, ограбление не было спонтанным решением. Двое парней подготовились основательно, закрыв лица масками, надев капюшоны и взяв с собой монтировку. Последняя не потребовалась, так как открыть дверь удалось обычной грубой силой.

Внутри злоумышленники нашли сейф и вырвали его с корнями, унеся более 30 тыс. рублей.

Напомним, что похожая ситуация произошла в первых числах сентября. Тогда банда подростков разбила окно в магазине на Космонавтов, залезла в помещение и вынесла сейф с 14 тыс. рублями внутри.