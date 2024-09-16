Мошенники обманули пенсионера из Североуральска по новой схеме

Полиция Североуральска выявила новый вид мошенничества. Жертвой аферистов стал 72-летний житель города.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, пенсионеру позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником энергосбытовой компании. Она заявила, что необходимо поменять счетчики на автоматические, по которым не нужно будет передавать показания, а они сами будут их видеть. Но для этого надо подать заявление и внести данные в программу.

Звонившая предложила свою помощь в установке некоего приложения "ЭнергоПлюс". После того, как приложение было установлено, девушка сказала, что при оплате будет начисляться кешбэк. Затем пенсионер по указанию мошенницы заходил в мобильные приложения своих банков, включив демонстрацию экрана. После лжесотрудница сказала, что сейчас уточнит информацию и перезвонит.

Не дождавшись звонка, мужчина позвонил сам, но никто не брал трубку. Через несколько часов он обратился в банки, и в одном из них ему дали выписку, что с его счета списано 87 тысяч рублей. Пострадавший сразу же заблокировал все свои счета и обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД Североуральска возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Правоохранители предупреждают, что сотрудники организаций не связываются с клиентами в мессенджерах и не требуют персональных данных. Также не нужно разрешать доступ к своему мобильному устройству через функцию демонстрации экрана.