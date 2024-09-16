Один учитель-предметник на две-три школы - результат отношения к учителям

На одного учителя в российской школе в среднем приходится 19 учеников, а в младших классах - 27 учеников.

На одного учителя физики приходится 269 школьников, химии - 363, географии - 483. Чуть лучше ситуация с историей: там на каждого учителя приходится 185 учеников. А лучше всего - с русским языком и литературой, где на каждого учителя приходится почти 100 учеников, подсчитали "АиФ". Таковы результаты огромной нехватки педагогических кадров.

В России около 40 тыс. школ, а учителей примерно 1,25 млн. В среднем на одну школу - 31 учитель. Но по многим предметам ситуация аховая. Так, учителей физики всего лишь 18 тыс., то есть один учитель более чем на две школы. Учителей химии - 13 тыс., то есть один учитель химии приходится на три школы. С биологией и географией та же ситуация, что и с физикой. Учителей истории более 40 тыс. Это значит, что в среднем один учитель обучает истории всю школу.

Об этих катастрофических цифрах Накануне.RU писало в 2023 году. Во многих школах нет большого числа учителей-предметников. Детей просто некому учить. В итоге зачастую физику ведет историк, биологию - географ, и т.п. Такая ситуация в порядке вещей. А министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявляет о "максимальной укомплектованности кадрами". По официальным данным, вакансий всего около 2%. Видимо, нормой считается один учитель-предметник на две-три школы.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев говорит, что катастрофа достигла таких масштабов, что даже в европейской части страны во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики.

Не так давно в сети появилась информация, что в 2023 году из школ ушли 193,5 тыс. учителей. Источник данных никем не был приведен, но эти цифры называли даже в Госдуме, и они не выглядят неправдободобными. Исход учителей из школ носит массовый характер. Мизерные зарплаты, регулярная переработка, унизительная бюрократическая работа, неуважение со стороны государства, школьников и родителей - все это заставляет учителей бросать работу. Многие уходят в репетиторство.

"Учитель нередко начинает заниматься репетиторством, в том числе через различные интернет-платформы, и неплохо на этом зарабатывает. Педагоги с головой уходят в частную практику, потому что онлайн можно вести не одного ученика, а целую группу. Так и доход получается больше, и административного давления меньше", - говорит эксперт рынка труда Янина Мищерская.

Характерно, что в этом году спрос на репетиторов снова серьезно увеличился - примерно на 20%. В лидерах по приросту спроса являются самые базовые навыки, которые хорошо развивались в советской школе: умение читать, писать и считать.

Характерно, что у Кравцова все в порядке с педагогическими кадрами. Но при этом Минпрос будет направлять в школы выпускников техникумов.

"Учителя уходят из школ, люди, закончившие пединституты, придя в школу и год-два поработав, из нее уходят", - заявил на днях сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, который возмущен отношением властей к учителям.

"Учителей все больше заставляют проходить различные проверки, мониторинги. То, что глава Рособрнадзора заявил о новом универсальном мониторинге школ, в котором будут проверяться в том числе учителя, неизбежно должно сподвигнуть сотни педагогов элементарно обидеться и уйти. Нам просто плюнули в лицо! И недаром заявление, которое уже подписали более двух тысяч учителей, говорит о том, что мы требуем отставки главы Рособрнадзора, не уважающего и, судя по его заявлениям, презирающего учителей. И мы говорим о том, что мы не будем выполнять новые требования, которые не записаны в наших трудовых договорах. Все это показывает, насколько учителя доведены до крайности", - рассказал Луховицкий ОСН.

Эксперты и учителя выразили возмущение намерением Рособрнадзора.