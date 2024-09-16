Новым ректором УрГПУ станет свердловский министр образования Юрий Биктуганов

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов займет пост ректора Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В числе заслуг Юрия Биктуганова на посту министра образования - активное школьное строительство, выполнение поручений Президента РФ и губернатора по ликвидации дефицита мест в детских садах, создание фонда "Золотое сечение", который считается уральским "Сириусом" и многие другие", - говорится в сообщении.

Напомним, что Юрий Биктуганов возглавлял министерство образования Свердловской области с 2011 года. До этого он прошел путь от директора поселковой школы в Сагре и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района до заместителя главы Красноуфимска по социальной политике. За годы своей рабочей деятельности был неоднократно отмечен различными наградами: почетные грамоты президента РФ и губернатора Свердловской области, знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. А в 2016 году получил звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации»".

Кто именно займет пост главы минобразования Свердловской области, пока неизвестно. По данным источника ЕАН, близкого к областным властям, им может стать бывший ректор регионального Института развития образования, первый замминистра Светлана Тренихина, чья кандидатура якобы уже проходит процедуру согласования.