В Сургуте дом затопило фекалиями

Жители дома по ул. Дзержинского в Сургуте пожаловались на фекалии, которыми затопило здание, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жильцов, ситуация длится на протяжении всего лета, и в УК "Сургут Сервис", обслуживающей дом, не приняли никаких мер по устранению проблемы.

"Весь дом затопило из канализационных труб фекалиями! И так уже на протяжении всего лета. Открывают двери в подвальном помещении, проветривают, а после закрывают. За все время ни разу не устранили причину! Люди платят бешеные тарифы по обслуживанию дома, а дом просто плавает в этом [отходы человеческой жизнедеятельности - примеч. ред.] Ужасный запах стоит на весь дом!" - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий о ситуации от УК не удалось. Направлен запрос.