В мэрии Екатеринбурга рассказали, что делать при атаке беспилотника

В администрации Екатеринбурга рассказали жителям города, что делать при атаке беспилотника. Инструкция опубликована на официальном портале Екатеринбурга.

Так, если в момент нападения БПЛА вы находитесь в здании, то следует по возможности спуститься на самые нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом при этом категорически запрещено.

"Если вы находитесь в квартире, необходимо найти место без окон, между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Затем нужно сесть на пол. Крайне опасно подходить к окнам", - говорится в инструкции.

Также рассказан алгоритм действий, если при атаке беспилотников вы оказались на улице, в транспорте или в автомобиле. Отмечается, что самое главное в любой экстремальной ситуации - сохранять спокойствие и действовать соответственно обстановке. В первую очередь нужно покинуть открытое пространство.

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