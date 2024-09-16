Депутат Вихарев разберается с семьей Старокожевых, возглавляющих антирейтинг УК Екатеринбурга

Депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву пожаловались на известную в городе семью Старокожевых, под чьим руководством действует сразу несколько управляющих компаний. Жителям домов приходится мириться с протекающей крышей, крысами в квартирах, пьяными мигрантами и полной неготовностью в запуску отопления. Подробнее о бездействии УК "Лазурит" и УК "Народная" депутат рассказал в своих социальных сетях.

По словам Вихарева, к нему обратилась инициативная группа жителей дома 167 по улице Новосибирская, которые рискуют остаться без тепла этой зимой. По их словам, система отопления в доме почти разрушена, в общих помещения сплошь руины, в квартирах царит влажность, крыша держится "на соплях", чердак и подвал прогнили, а подъездного крыльца и вовсе нет.





Из-за сырости людей атаковали мошки, а крысы проникают даже в квартиры, на что дети уже привычно говорят: "Мама, смотри, мышка!" Но последней каплей стало, когда УК "Лазурит" сдала помещения бывших душевых и колясочных мигрантам, организовавшим притон: приезжие ведут себя по-хамски, мусорят, выпивают и шумят.

На жалобы УК "Лазурит" не реагирует, чего нельзя сказать, читая отчеты. Местные жители самостоятельно покрасили стены, уложили плитку в подъезде, установили железную дверь и видеонаблюдение, что управляющая компания назвала собственными заслугами. При этом деньги с жильцов продолжают регулярно собирать.

"Принесли целую стопку фотографий, посмотрел – ужас! На Старокожевых жалуются не только мне. На онлайн-приеме главы Екатеринбурга Алексея Орлова прозвучала жалоба на другую УК – "Народную", на этот раз от жителей ул. Искровцев,15. Обратился в ФСБ, чтобы провели рейд и проверили, законно ли проживают в доме мигранты. Прошу ГЖИ обратить внимание на эти случаи, проверить работу Старокожевых, а если факты подтвердятся - лишить их УК лицензий. Пора с этим заканчивать!" - написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

На семью Старокожевых жалобы от жителей Екатеринбурга поступают уже давно. Еще в 2021 году сразу три их УК попали под проверку прокуратуры из-за начисления "двойных" квитанций за оплату коммунальных услуг.

В 2020 году владелец УК "Лазурит" - бизнесмен Евгений Старокожев получил от суда отказ на перевод дома из ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" в УК "Лазурит". Ранее в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поясняли, что недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать оплаты долгов, подают на банкротство одной УК и переводят дом "под крыло" другой, фактически, сохраняя шефство над домом. ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на тот момент как раз принадлежала отцу Евгения Старокожева - Виктору.

А в 2023 году УК "Лазурит" попал в список самых крупных должников, задолжав поставщикам электроэнергии, отопления и горячей воды 117 млн рублей.