Пожары начались в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ

Белгород рано утром подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода", - сказал глава региона в видеосообщении в телеграм-канале.

По его данным, есть информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения.

Mash пишет, что семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир", добавляет телеграм-канал. Очевидцы сообщают о большом количестве пожаров в городе. Есть прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам.