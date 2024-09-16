Бастрыкин поручил возбудить дело после преследования школьниц в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту преследования девочек на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в Нижнем Тагиле мужчина в состоянии алкогольного опьянения преследовал двух школьниц. Сообщается, что он намеревался совершить противоправные действия.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Также глава федерального ведомства потребовал представить доклад по ситуации.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу гражданина Киргизии, задержанного по подозрению в развратных действиях в отношении 12-летней девочки на Среднем Урале.