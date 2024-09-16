В Трампа снова стреляли? Ну, почти

Кандидат в президенты Америки Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. На этот раз его атаковали в гольф-клубе во Флориде.

Рядом с гольф-клубом произошла стрельба. Власти расценивают случившееся как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали. Бизнесмен Илон Маск, комментируя ситуацию, задался вопросом, почему никто не пытается убить Джо Байдена или Камалу Харрис, пишет РИА Новости.

В Конгрессе Америки полагают, что подозреваемый в деле о покушении на Трампа Райан Уэсли Рут может быть одержим конфликтом на Украине. Такое мнение выразила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), сообщает ТАСС.

Впрочем, политолог Максим Жаров считает, что вряд ли это новая попытка убийства Трампа. Скорее, это эмуляция покушения, чтобы Трамп "соскочил с выгодной для себя темы в невыгодную ему сторону".

"Первое покушение Трамп обыграл на все сто процентов и оно прибавило ему рейтинга. Сейчас, если Трамп или его сторонники будут раздувать тему, то это пойдет ему в минус. Ну а в третий и окончательный выстрел после возможной сегодняшней ошибки Трампа американская публика и вовсе может не поверить", — полагает Максим Жаров.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены.