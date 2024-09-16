Кефир, капуста и свекла стали самыми недоступными продуктами в магазинах

В России кефир, капуста, свекла стали лидерами антирейтинга Роспотребнадзора по доступности в ассортименте магазинов.

Соответствующая информация содержится в данных мониторинга в рамках национального проекта "Демография". В мониторинге участвовали 43,3 тыс. торговых точек. Как оказалось, в среднем по регионам граждане легко могут купить товары в магазинах, общая оценка доступности розницы составила почти 78,22%.

Максимально доступными признаны макароны, сыр, рыбные консервы, йогурт, вареная колбаса и молоко.

При этом ряд полезных продуктов еще не в полной мере доступен — это рыба пресноводная, баранина, говядина, обогащенная продукция, специализированная пищевая продукция для питания детей на молочной основе. Хотя наблюдается увеличение потребления овощей и фруктов, что является признаком формирования положительного отношения к здоровому образу жизни у потребителей, указало ведомство.

Как заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, федеральные торговые сети не фиксируют снижения ассортиментной доступности ни в одной из перечисленных товарных категорий. На полках крупных федеральных ритейлеров присутствуют до пяти видов свеклы, до четырех видов белокочанной капусты и в среднем 25 видов кефира, сообщают "Известия".