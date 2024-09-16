В 2025 году рост зарплат замедлится вдвое

В России гонка зарплат постепенно подходит к концу.

В 2025 году их рост замедлится в два раза, до 9%. Это случится после рекордного с 2008 года увеличения жалованья в 2024 году — на 16%, следует из прогноза опрошенных Банком России аналитиков. Они считают, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания работников.

Кроме того, частному бизнесу всё сложнее конкурировать за специалистов с госсектором. На фоне продолжающегося дефицита кадров и рекордно низкой безработицы предприятиям следует повышать производительность труда, считает ЦБ РФ.

Реальная зарплата (среднее начисленное жалованье, скорректированное по уровню инфляции), по оценкам экономистов, вырастет в текущем году на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится — до 3% в 2025-м, до 2,6% — в 2026-м и до 2,3% — в 2027-м, сообщают "Известия".

Напомним, в России наибольшая кадровая уязвимость, которая отражает уровень дефицита квалифицированных кадров, наблюдается в сфере пассажирского транспорта, организациях розничной торговли, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом.