Выдача ипотеки в августе увеличилась на 8%

В России выдачи жилищных кредитов в августе стали восстанавливаться после провала в июле из-за отмены массовой льготной ипотеки на новостройки и корректировки других ипотечных госпрограмм.

По сравнению с июлем, объем оформленных займов в августе увеличился на 8%, до 333 млрд руб., однако количество поднялось только на 1%. Это произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля — тогда они составили 292 млрд рублей. После 1 июля рынок сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки. Также банки на некоторое время остановили выдачи семейной и IT-ипотеки.

Как заявил руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко, из-за заградительных ставок по программам банков рынок существенно ограничен. Он указал, что ипотеку на квартиры на вторичном рынке берут, как правило, те, у кого накоплен существенный первоначальный взнос, а также те, кто планирует быстро закрыть кредит.

Репченко отмечает, что на рынке новостроек возможности покупки квартиры в кредит снизились после отключения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки, сообщают "Известия".

Ранее аналитики и участники рынка сообщили, 49% из всего объема заявок приходились на семейную ипотеку. По сравнению с июлем рост составил 10% и продолжает расти.