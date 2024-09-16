Госдума рассмотрит проект о лишении свободы за мошенничество с использованием дипфейков

В Госдуму внесут проект закона, которым предлагается, в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков.

Речь идет о лишении свободы на срок до шести лет. Авторы инициативы - глава комитета Думы по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Законопроект вводит в ряд статей УК РФ – о клевете, мошенничестве, вымогательстве и другие – дополнительный квалифицирующий признак для россиянина или группы граждан, которые совершают преступление с использованием технологий дипфейк.

"Юридически это понятие [дипфейков] в законодательстве пока не прописано, хотя давно следует. Но по смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук – как естественный, так и синтезированный, – чтобы ввести человека в заблуждение. И мошенники этим пользуются", - отметил Нилов, сообщает РИА "Новости".

Эксперты говорят, что новая норма является актуальной в современных реалиях, однако при ее реализации могут возникнуть сложности с доказательством использования дипфейк-технологий. Большая часть злоумышленников при этом находится за рубежом. По этой причине для них уголовная ответственность серьезной угрозы не представляет.